29 января украинский президент В. Зеленский лично встретился с главнокомандующим украинской армией В. Залужным и предложил тому добровольно оставить важный пост, пишет Financial Times.

Собеседник издания заверил, что Зеленский рано или поздно всё равно уберет Залужного в должности главкома украинской армии. Но реализацию этого замысла пока пришлось отложить, так как поползли слухи об отставке главкома. Зеленский якобы вызвал Залужного на разговор и предложил ему новую должность – стать советником по обороне. Главком покидать пост добровольно отказался, сообщил инсайдер FT.

Газета пишет, что президент Украины почти открыто сообщил главкому, что ему все равно не занимать эту должность. При этом Зеленский объяснил, что никто не спрашивает согласия Залужного и не интересуется его желанием принять новую должность. В офисе президента Украины слухи об отставке Залужного не подтверждают. Сам главком также заверяет, что продолжает оставаться на должности главнокомандующего украинской армии.