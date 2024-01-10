На днях была представлена инновационная маска, способная глушить звук. Маска-глушитель Skyted создана на основе системы, применяемой в реактивных самолетах с целью уменьшения шума от двигателей.

Уникальность данной маски заключается в том, что надевая ее человек может достаточно громко кричать. Однако окружающим будет доступен очень тихий звук – не более 25 децибел. Это соответствует обычному человеческому шепоту.

Производители заявляют, что маска-глушитель Skyted может стать полезной в обычной жизни. Например, если человек находится в шумном общественном месте, а ему предстоит телефонный разговор. В этом случае маска станет отличным решением. Окружающие не услышат вашего разговора, как и человек с которым будет вестись разговор, не услышит постороннего шума.

В маске-глушителе Skyted есть встроенный микрофон и Вluetooth-модуль, поэтому ее можно использовать как гарнитуру к любому мобильному устройству. Цена этой маски составляет 399 долларов (примерно 36 300 рублей).