Вооруженные силы Украины могли сбить военно-транспортный самолет ВС РФ с украинскими военнопленными на борту ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом в своем материале со ссылкой на французский военный источник сообщает радиостанция France Info.

«Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства», – передает слова своего источника французская радиостанция.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных, был сбит ВСУ в небе над Белгородской областью. Кроме пленных украинских солдат на борту находились шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

В Киеве были осведомлены о маршруте российского самолета, который должен был доставить украинских военнопленных к границе Сумской и Белгородской областей для проведения обмена. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.