Американские археологи-палеонтологи обнаружили новый вид динозавров Nanotyrannus lancensis. Об этом сообщает научное издание Fossil Studies.

По словам специалистов, данный обнаруженный вид динозавров не следует путать с уже известными представителями T. Rex. Ученые утверждают, что обнаруженный вид динозавров действительно очень напоминает T. Rex, однако эти животные были меньшего размера и физически более активны.

Череп данного вида динозавров был обнаружен еще в далеком 1942 году Однако изучить его в полной мере, не представляло возможности. И только сейчас ученым удалось выяснить, что череп принадлежит совершенно новому виду динозавров, а не ящеру, как считалось ранее.

Компьютерное моделирование показало, что динозавры Nanotyrannus lancensis не могли вырасти более 5 метров. Их вес достигал порядка 900-1500 кг. В то время как динозавры T. Rex были значительно крупнее. Их рост составлял 9 метров, а вес – 8000 кг.

Специалисты планируют продолжить исследование динозавров Nanotyrannus lancensis, чтобы больше узнать об их виде.