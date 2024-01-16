Президент Украины Владимир Зеленский раздражен из-за того, что большинство западных стран переключились на свои внутренние проблемы. И это в то время, когда конфликт продолжается, пишет издание Focus.

В публикации, представленной РИА Новости, отмечается, что Соединенные Штаты и целый ряд европейских государств в этом году проводят выборы. Поэтому все внимание сфокусировано на внутренних делах. О Киеве начинают постепенно забывать.

Раздражают Зеленского и украинцы, которые демонстрируют отчужденность, не желая принимать участие в обороне страны. Ранее он заявлял также о наличии большого количества вопросов к тем гражданам, которые нарушили законодательство и уехали из страны, несмотря на призывной возраст.