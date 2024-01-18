Эксперты «Фонтанки» попытались объяснить, как вражеский дрон с размахом крыльев 6 метров, мог долететь до Северной столицы.

Эксперты предположили, что рухнувший в Угольной гавани в ночь на 18 января дрон мог обходить системы ПВО. Для этого его маршрут был выстроен по поймам рек, чтобы большую часть долгого пути дрон летел над водной гладью.

Военный блогер Military Russia Дмитрий Корнев считает, враг направил на Петербурге не «Бобер», потому что у данной модели дрона размер крыльев порядка 4 метров. Зато боевой снаряд посущественней. Эксперт пояснил, что современный дрон даже с большим размахом крыла делается из легких материалов, поэтому он вполне может пролететь до 800 км.

Если вражеский дрон действительно летел по поймам рек, чтобы остаться незамеченным, это тревожный сигнал. Получается, враг знает, где размещены российские системы противовоздушной обороны, как они функционируют, сказал блогер.

Эксперт А. Валиев дополнил объяснения. Он считает, что вражеский дрон мог не оказаться в поле видимости систем ПВО, потому что летел на сверхмалой высоте. Если высота полета была ниже 10 метров, то радары ПВО такую цель попросту не заметили, сказал эксперт.