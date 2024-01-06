Авторы Телеграм-канала «Старше Эдды» отмечают, что на данный момент в зоне специальной военной операции в геометрической прогрессии увеличивается количество использования беспилотников. По мнению экспертов, к лету в зоне боевых действий появятся целые рои атакующих дронов.

Причем авторы поста выражают уверенность, что у российских бойцов в этой области будет значительное преимущество перед противником.

Ранее бывший полковник ВСУ Олег Стариков заявил в эфире для известного YouTube-канала прокомментировал массированные ракетные удары ВС России по украинским военным объектам и критической инфраструктуре. Он уверен, что количество ракетных атак будет с каждым разом возрастать. Кроме того, он предположил, что уже в ближайшем будущем российские силы могут отправить на Украину рой дронов, с которым не справится никакая система противовоздушной обороны.