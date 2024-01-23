Ранним утром 23 января ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по военным объектам, расположенным в крупных украинских городах. В украинском сегменте соцсетей появилось большое количество видео и фотоматериалов с последствиями утреннего обстрела. Издание «АиФ» подвело итоги массированного удара со стороны ВС РФ по территории Украины в ответ на теракт в Донецке со ссылкой на военкоров и военных экспертов.

Больше всего взрывов сегодня утром прозвучало в таких украинских городах, как Киев, Харьков, Днепр и Павлоград. По данным Телеграм-канала Mash, удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры ВС Украины. При этом в Харькове был поражен пункт временной дислокации украинских военнослужащих.

Военкор Коц опубликовал в своем Телеграм-канале видео, снятое киевлянами, с прилетом российской ракеты Х-101, которая перед поражением цели отстреливала в небе тепловые ловушки для ракет противовоздушной обороны.

Напомним, что сегодня в разных странах мира прошли акции в память о жертвах теракта, когда украинские боевики нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке. Всего погибло 28 мирных жителей.