Рейтинг благополучия российских регионов, составленный аналитиками проекта «Если быть точным» по итогам показателей загрязнения воздуха, воды, почвы и обращения с отходами за 2022 год, выявил самые проблемные и самые экологически чистые области Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает издание «Коммерсантъ».

«В регионах с самым низким рейтингом состояние окружающей среды заметно опаснее, чем в остальных, и проблемы нужно решать срочно. Но говорить, что в регионах-лидерах нет никаких экологических проблем, нельзя», – отметил эксперт проекта «Если быть точным» Владимир Омелин.

В лидерах среди российских регионов по экологическим показателям находятся Пензенская и Орловская области, а также Республики Адыгея и Марий Эл. При этом в десятку наиболее опасных регионов с точки зрения экологии вошли Московская, Ростовская, Курганская, Челябинская, Иркутская области, Красноярский и Забайкальский край, а также Республики Бурятия и Хакасия.