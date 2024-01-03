РИА Новости побеседовали с доцентом кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильясом Зариповым по поводу распространения мер государственной поддержки на исламскую ипотеку в РФ. По его словам, на данный вид ипотеки возрастет спрос аналогично с другими льготными ипотечными программами. Поэтому будет увеличен объем выдачи.

1 сентября минувшего года в Дагестане, Республике Чечня, Башкирии и Татарстане стартовал эксперимент по внедрению исламского банкинга. В ноябре Сбербанком было объявлено запуск исламской ипотеки в Дагестане и Башкирии. Также выдачу исламской ипотеки осуществляет банк «Ак Барс».

«Поддержка федеральных и региональных властей, например, распространение программ льготной ипотеки на исламскую модель, позволит усилить спрос и быстро нарастить ее объем», – заявил Зарипов.

Однако эксперт подчеркнул, что исламская ипотека все же имеет множество различных нюансов, так как должна соответствовать исламскому праву (шариату). В связи с этим необходимо соблюсти множество формальностей. А это, по словам экономиста, значительно утяжеляет правовую составляющую этой операции, делая ее более дорогостоящей в сравнении с традиционными аналогами.