Чешский военный эксперт Лукаш Визингр заявил, что Соединенные Штаты запланировали разместить ядерное оружие на территории Великобритании, а следующей площадкой может стать Польша. Вашингтон не скрывает, что это делается с целью устрашения России. А в Москве уже предупреждают об эскалации.

В Британском Министерстве обороны отказались от каких-либо комментариев по поводу размещения ядерного оружия на территории страны. Однако слухи о таковых намерениях американцев среди британцев ходят уже довольно давно.

Во времена холодный войны в Лондоне уже было американское ядерное вооружение, однако в 2008 году США решили вывести этот вид оружия, так как Пентагон посчитал, что угроза со стороны Москвы уменьшилась.

Что касается других стран, где может появится американское ядерное вооружение, то эксперт назвал Польшу в числе первого претендента.