Ракетный удар по объектам в Иракском Курдистане, расположенных недалеко от консульства США в Эрбиле, со стороны Ирана нес в себе послание с прямой угрозой для Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профессора политологии и международных отношений алжирского университета Гуэльма Махлюф Вадига.

По его словам, падение иранских ракет в непосредственной близости от консульства США в Иракском Курдистане является четким посланием Вашингтону со стороны Тегерана с демонстрацией угрозы. Таким образом руководство Ирана решило ответить на террористический акт, совершенный у могилы бывшего командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «аль-Кодс» генерала Касема Сулеймани.