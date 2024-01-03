Выложенные в Сети видеоролики с работой систем противовоздушной обороны ВС РФ или последствиями прилетов украинских ракет помогают противнику корректировать огонь, а также несут массу другой полезной информации. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара. Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту», – объяснил эксперт.

По его словам, цикл применения ракетного вооружения можно условно разделить на несколько этапов. В первую очередь противник проводи разведку для выявления места удара, потом идет доразведка непосредственно перед нанесением удара, а после ведется разведка для выявления его результативности.

При этом видеоролики, на которых можно увидеть работу систем противовоздушной обороны ВС РФ, помогают противнику выявить местонахождение российских зенитных комплексов для нанесения будущих ударов.