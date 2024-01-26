После неудачного контрнаступления летом 2023 года украинская армия попала в тупик на фронте. Соответствующее заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с корреспондентом портала «Военное дело» объяснил причины «украинского тупика» на поле боя.

«Почему с украинской стороны фронт застыл? Да потому что украинцы попытались наступать без превосходства в воздухе и не имея огневого преимущества. Поэтому гарантировать прорыв даже полевых укреплений России они не могли. Чтобы такое осуществить, надо собрать крупную группировку, которую сразу обнаружат с воздуха. После чего противник, то есть Россия, начнет её уничтожать ударами авиации и артиллерии. Именно поэтому ВСУ и вводили в бой только отдельные бригады на отдельных направлениях, избегая массированного наступления на главных направлениях», – заявил эксперт.

По словам Сивкова, основные потери украинская армия понесла еще во время выдвижения на исходные рубежи для проведения атак. При этом немецкие танки «Леопард» не смогли сделать ни одного выстрела на поле боя из-за тотального превосходства российских сил в воздухе.