Ракетные удары со стороны США и Великобритании по территории Йемена выглядят, как попытка переключения внимания основных средств массовой информации на новый конфликт, который требует срочного вмешательства со стороны лидера западного мира. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил эксперт по Ближнему Востоку Руслан Сафаров.
По его словам, существует большая вероятность того, что эскалация в регионе может выйти из-под контроля и доставить США больше проблем, чем выгоды. Например, Иран нанес ответный ракетный удар по американским базам, расположенным в иракском Курдистане. Эксперт Сафаров считает, что данный удар является местью Тегерана за теракт, совершенный на могиле генерала Касеме Сулеймани.
«Что касается этой ситуации, в принципе, сам по себе удар, который был нанесён американцами по Йемену, он был ошибкой. Просто это была ошибка с их стороны. Но очень хорошо, что они её совершили, потому что сейчас они будут вынуждены двигаться там по лестнице эскалации. Поэтому здесь сейчас то, что были подбиты их корабли, сейчас им придётся делать уже ответные действия. Вот вы по этой линии эскалации поднимаетесь, у вас потери пошли, наносите удары, потом надо уже готовить наземную операцию, ещё что-то. Это всё потери, это расход боеприпасов, которые сейчас у них там на вес золота», – резюмировал эксперт.