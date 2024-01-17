Ракетные удары со стороны США и Великобритании по территории Йемена выглядят, как попытка переключения внимания основных средств массовой информации на новый конфликт, который требует срочного вмешательства со стороны лидера западного мира. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил эксперт по Ближнему Востоку Руслан Сафаров.

По его словам, существует большая вероятность того, что эскалация в регионе может выйти из-под контроля и доставить США больше проблем, чем выгоды. Например, Иран нанес ответный ракетный удар по американским базам, расположенным в иракском Курдистане. Эксперт Сафаров считает, что данный удар является местью Тегерана за теракт, совершенный на могиле генерала Касеме Сулеймани.