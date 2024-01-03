Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев назвал вероятный срок завершения специальной военной операции ВС России на Украине. Об этом сообщает издание URA.ru.

По словам эксперта, спецоперация может завершиться в 2024 году. И это произойдет благодаря наращиванию военной промышленности и привлечению новых добровольцев, желающих служить по контракту. Он также подчеркнул, что в России больше не ожидается новой волны мобилизации, так как вполне должно хватить контрактников.

«ВС РФ восстанавливают свою численность за счет контрактников. Идет активная работа по рекрутированию добровольцев. Наряду с этим российская промышленность будет наращивать производство военной продукции. Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», считает Александр Перенджиев.

Подобное мнение по поводу возможного завершения СВО в 2024 году ранее высказывал и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он уверен, что завершение спецоперации стоит ждать весной или даже летом.