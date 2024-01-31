Вашингтон продолжает искать по всему миру образцы советских и российских систем вооружений для передачи их киевскому режиму. Очередная партия ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-М», С-300 и зенитных пушек ЗУ-23-3 для ВСУ была обнаружена в Греции. Военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» оценил переданные ВСУ образцы греческих систем ПВО.

«Речь идет о зенитных ракетных комплексах «Тор» и «Бук» ранних годов выпуска. Эти ЗРК малой дальности, для уничтожения целей в ближней зоне. Тактико-технические характеристики зенитных управляемых ракет гораздо худшие, чем у модернизованных изделий, которые стоят на вооружении нашей ПВО», – заявил эксперт.

По его словам, ракеты к комплексам ПВО следует регулярно проверять на специальном оборудовании, которого нет в распоряжении ни Греции, ни Украины. Поэтому риск ударов по гражданским объектам со стороны украинских зенитчиков возрастает.