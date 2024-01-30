Вечером 29 января бывший украинский депутат Борислав Береза сообщил о якобы снятии с должности главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Позже появились слухи о назначении руководителя ГУР МО Кирилла Буданова на должность главкома ВСУ. Спустя несколько часов пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг все слухи. Эксперт международного общественного движения «Другая Украина», политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с корреспондентом «АиФ» назвал слухи об увольнении главкома частью «многоходовки» в борьбе за власть в Киеве.

«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76. Если эта перестановка подтвердится, для России в ней можно увидеть положительные стороны. Политически хорошо, что в Киеве все неспокойно», – заявил эксперт.

По его словам, Зеленскому нужен человек, на которого он мог бы списать все неудачи на фронте. Однако у главкома ВСУ немало сторонников, как внутри Украины, так и в западных странах. Поэтому данный сценарий – маловероятный.