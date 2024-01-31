Вечером 30 января произошел серьезный сбой, после которого крупнейшие сайты Рунета стали недоступными для пользователей. Его причины назвал глава отдела сетевых технологий Angara Security Денис Бандалетов.

Он пояснил, что вероятнее всего была нарушена процедура обновления ключа доменной зоны ru. Это стандартный процесс, в ходе которого выстраивается цепочка доверия, которую можно сравнить с надежной цифровой подписью.

Однако малейшие нарушения в данной процедуре влекут за собой разрушение цепочки и, как следствие, отсутствие отклика сервиса.

Речь идет о человеческом факторе – загрузке некорректного ключа, из-за которой и произошел сбой. Кибератака на целую доменную зону вряд ли бы возымела успех, поэтому версия о ней хоть и рассматривается, но она маловероятна, заявил Бандалетов.