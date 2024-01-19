Российский певец Константин Легостаев поделился во время своего интервью с Яной Чуриковой историей, как Алла Пугачева организовала ему свидание с любимой вопреки правил проекта «Фабрика звезд», в котором он принимал участие.

Артист вспомнил, как на проекте он безумно скучал по своей девушке и даже начал подговаривать участников, чтобы проголосовали против него, так как уже хотел вылететь с проекта, чтобы встретиться с любимой. По итогу сама Алла Борисовна тайно организовала ему встречу с возлюбленной. В итоге эта романтическая история получила продолжение – девушка артиста стала его супругой.

«Она (Пугачева – ред.) сказала, что будем записывать мою песню не в звездном доме, а в ее студии. Уже в ее лимузине мы были без микрофонов, она сообщила, что позвонила моей Ольге, и она меня уже ждет. Мы записали песню и после Алла Борисовна заявила: «Мы едем в гостиницу, у вас с Ольгой три часа», – рассказал артист.

И хотя в итоге семейная жизнь у пары не сложилась, Легостаев с трепетом вспоминает эту историю. По его словам, он мог воспользоваться симпатией Примадонны, но не стал этого делать. И даже если бы у него был шанс все вернуть, он все равно поступил точно так же.