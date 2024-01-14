Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом заявил, что польский аэродром Жешув станет законной целью для российской армии в случае размещения там истребителей F-16 американского производства, которые будут выполнять боевые задачи ВС Украины.

По словам американского аналитика, Киев прекрасно понимает, что боевые действия им уже проиграны, поэтому единственный шанс на спасение – это прямое участие Вооруженных сил стран НАТО. Поэтому руководство Украины может пойти на провокацию. Виктор Баранец поинтересовался, имеет ли право ВС России нанести ракетный удар по польскому аэродрому, если на нем будут базироваться истребители F-16 ВС Украины.