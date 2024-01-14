Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с военным обозревателем «Комсомольской правды» Виктором Баранцом заявил, что польский аэродром Жешув станет законной целью для российской армии в случае размещения там истребителей F-16 американского производства, которые будут выполнять боевые задачи ВС Украины.
По словам американского аналитика, Киев прекрасно понимает, что боевые действия им уже проиграны, поэтому единственный шанс на спасение – это прямое участие Вооруженных сил стран НАТО. Поэтому руководство Украины может пойти на провокацию. Виктор Баранец поинтересовался, имеет ли право ВС России нанести ракетный удар по польскому аэродрому, если на нем будут базироваться истребители F-16 ВС Украины.
«На сто процентов имеете право. Но вопрос не в этом на самом деле. Вопрос, насколько это правильный, умный ход. А это вопрос политический. Давайте посмотрим на это с такой точки зрения: Россия доминирует на поле боя и что бы ни произошло, Россия выиграет. Единственное, что может изменить ход конфликта, это если Украине удастся втянуть НАТО. И они будут искать возможности для провокаций. И то, о чем вы говорите, это одна из таких провокаций. Вот как раз причина, почему политические аргументы перевешивают военные. Потому что политическое руководство страны понимает, что при текущем раскладе они смогут выиграть, что бы ни случилось», – заявил Риттер.