Экс-нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли опубликовал на своей страничке в социальной сети видеоролик о Байдене и Путине, в котором наглядно показал разницу между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.

Футболист турецкого клуба «Адана Демирспор» Балотелли опубликовал ролик, в котором российский президент Владимир Путин во время похорон павших воинов стоит без зонтика под проливным дождем. Во второй части ролика, на подобной церемонии президент США Джо Байден постоянно смотрит на часы. Позже экс-нападающий сборной Италии удалил опубликованный ролик.

В своей новой публикации 33-летний футболист прокомментировал свою удаленную публикацию. По его словам, он хотел наглядно продемонстрировать, как каждый из лидеров своей страны относится к погибшим воинам. При этом нападающий заявил, что никакого политического подтекста в его публикации не было.