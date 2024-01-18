Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан рассказал, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно найти отражение современной российской экономики. Кроме того, он нашел в сериале ошибку.

По словам экономиста, он посмотрел только одну серию для того, чтобы понять, о чем идет речь. Он подчеркнул, что считает этот сериал «адекватной картиной». Негативная реакция многих россиян связана с тем, что сейчас в России происходит поляризация. Люди всех разделяют на «своих и чужих, а средством защиты являются сила и культ силы».

Эксперт подчеркнул, что есть и проявление данной тенденции в российской экономике. Сейчас, по словам Аузана, в России происходит процесс, называемый на экономическом языке «бондингом». Это означает образование закрытого социального капитала для боевых действий своих против чужих.

И, поскольку это есть ощущение в стране и есть процесс, я думаю, на это легло вот это, я бы сказал, историческое воспоминание про совсем другие времена и совсем другие причины», — подчеркнул Аузан.