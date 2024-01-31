Блогер-эколог Анатолий Баташев, который планировал баллотироваться на пост президента России, заявил, что больше не планирует участвовать в предвыборной гонке.

«В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Да, мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ», – объяснил Баташев журналистам.

31 января самовыдвиженец Анатолий Баташев принес документы в ЦИК РФ. Однако он передумал передавать бумаги комиссии. Отмечается, что кандидат на пост президента должен был собрать не менее 300 тысяч голосов.

Баташев решил не сообщать, сколько подписей смогла набрать его кандидатура.

«Мы не готовы… Мы технически сильно не справились», – заявил политик.

Напомним, что Советом Федераций назначено проведение президентских выборов на 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 15, 16, 17 марта.