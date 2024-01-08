Поймав кураж во время боя, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ВС России на протяжении трех часов сдерживал наступающие части противника, обратив в итоге их в бегство. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на рассказ командира взвода старшего лейтенанта Вадима Петренко.

«Как обычно, выехали работать по запланированным целям. Отработали, уже начали сворачиваться – противник собрал силы и предпринял попытку контратаковать. Мы открыли огонь, немного их подавили. В ответ по мне стала работать артиллерия и танки. Я принял решение не уходить», – рассказал о свое подвиге российский командир.

Российские бойцы смогли перехватить радиоэфир противника и выяснить точку сбора, отступающих частей ВСУ. Командир взвода принял решение нанести удар по отступающим частям украинской армии, полностью разгромив противника. В итоге за проявленный профессионализм на поле боя старший лейтенант Вадим Петренко был награжден орденом Мужества.