В Екатеринбурге местный житель пытался освободить свой автомобиль из снежного плена. Мужчина хотел выехать с парковки, но автомобиль забуксовал в сугробе. Когда мужчина пытался раскопать снег, ему стало плохо и он умер прямо на парковке. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на свой источник из экстренных служб города.

«Мужик выезжал с парковки и “зарылся”. Видимо, опаздывал, схватил лопату, начал рыть, перенервничал и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины», – заявил источник информационного агентства.

По его словам, прохожие попытались оказать упавшему на землю водителю первую помощь. Один из очевидцев трагедии даже попытался сделать непрямой массаж сердца мужчине, но прибывшие на место медики скорой помощи смогли только констатировать смерть.

Известно, что погибшему екатеринбуржцу было 63 года. Его безжизненное тело пролежало рядом с автомобилем марки «Шевроле» около двух часов.