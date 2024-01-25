Вашингтон опозорился на весь мир из-за провальной политики по украинскому конфликту. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) сообщил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах остального мира абсолютно смехотворными», – написал Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил Белый дом в сокрытии информации о гибели американских граждан на территории Украины. По его информации, в ходе украинского конфликта погибло не менее 400 граждан Соединенных Штатов Америки.

Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что боевые действия на Украине призваны скрыть грандиозное мошенничество действующей украинской власти. По его мнению, как только украинский кризис завершится, то Владимир Зеленский покинет страну и будет прятаться на территории США или одной из стран Европейского союза.