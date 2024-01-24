Распространяемое в Сети видео с конфликтом на одном из блокпостов у въезда в Мелитополь в Запорожской области, в котором участвовал командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов, очень похоже на провокацию. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«В растиражированном прошлогоднем ролике Ваха Висамович вместе с бойцами направлялся на базу снабжения в Мелитополе с передовой. На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов “Восток-Ахмат” останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией). И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», – написал министр.

По его словам, требование постовых с блокпоста о съезде на обочину всей колонны несмотря на тот факт, что все документы были в порядке, выглядит очень странно. Дудаев подчеркнул, что инцидент между военнослужащими разных подразделений был исчерпан еще в прошлом году, поскольку «настоящие защитники Родины всегда смогут найти общий язык».