Российский доброволец, принимавший участие в спецоперации на Украине, пытается разыскать автора письма, сообщает тг-канал Shot.

Ветеран СВО сообщил, что письмо стало его талисманом. Написанные в нем слова поддержки скрашивали боевые будни ему и товарищам. Когда он впервые читал послание, то не смог сдержать слезы. Столько в простых строчках, написанных на тетрадных листах, было доброты, тепла, веры. Боец перечитывал письмо раз за разом, удивляясь той поддержке, которую оказывают участникам СВО простые люди.

Ветеран знает, что письмо написала женщина. Подписан конверт был именем Пузырёвой М.А. Пришло послание из забайкальской Шилки. В соцсетях ветеран разместил обращение в надежде, что автор письма откликнется. Ему очень хочется поблагодарить женщину лично за строчки, которые наполняли его силой и мужеством.