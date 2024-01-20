Тысячи артиллерийских боеприпасов, реактивных снарядов для РСЗО HIMARS и выстрелов для ПТРК Javelin сгорело во время крупного пожара, охватившего склад в аэропорту Нью-Джерси в США. Данная партия вооружений предназначалась для отправки на территорию Украины. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Ряд американских экспертов считает, что склад с вооружениями сгорел в результате диверсии, а не случайного возгорания, поскольку огнем были охвачены только те помещения, где хранилось оружие для Вооруженных сил Украины.

Сгоревшую партию вооружений Киев получить уже не сможет, а выделять ВСУ новый пакет военной помощи Вашингтон не спешит из-за развивающегося на фоне предстоящих президентских выборов внутриполитического кризиса в самих США.

При этом киевские власти все же надеются подготовится к очередному контрнаступлению на фронте. Усилившаяся мобилизация на улицах украинских городов призвана набрать дополнительные резервы. Однако главную ставку Киев делает на передачу ВВС Украины американских истребителей F-16, способных запускать ракет «воздух-земля».