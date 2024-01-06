Жизнь подрастающей звезды Московского зоопарка – пандочки Катюши постоянно интересует подписчиков Телеграм-канала директора зоопарка Светланы Акуловой. На этот раз она опубликовала видеозапись из будней Катюши, отметив, что ее мама – Диндин не успевает справляться с задачей по очистке шерсти детеныша от продуктов естественных процессов организма животного.

Так как мама не успела вылизать свою малышку, Катюша испачкала себя и свою территорию бытовыми загрязнениями. Поэтому сотрудники зоопарка отмыли пандочку, чтобы она была беленькая и чистенькая.

Ранее Московский зоопарк показал кадры взаимодействия пандочки Катюши с ее мамой Диндин. На видеозаписи можно рассмотреть, как животные лежат на ветках бамбука. Катюша забралась на живот матери и всеми способами пыталась ее разбудить.

Напомним, в России впервые на свет появился детеныш больших панд в августе 2023 года. В соответствии с китайской традицией имя малышке-пандочке было дано на ее сотый день жизни.