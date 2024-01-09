Диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, какие блюда из яиц являются наиболее полезными для организма человека. Специалист отметила, что лучше всего употреблять яйца в вареном виде всмятку или приготовленные на пару.

По словам эксперта, яйцо является самым богатым на белок продукт. Кроме того, в яйцах присутствуют витамины B12, A, D, E. Также они богаты цинком, железом и селеном. Употребляя яйца ежедневно, человек насыщает организм необходимым белком, помогающим поддерживать работу иммунной системы и щитовидной железы. В этом продукте также содержаться лютеин и зеаксантин, позволяющие сохранить здоровье глаз.

«Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты» – объяснила диетолог.

Кроме того, специалист порекомендовала готовить омлет на пару, а не классический на сковороде. Ведь во втором варианте блюдо является сильно калорийным и может содержать вредные соединения, образующиеся при высокой температуре.