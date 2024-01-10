В эфире телеканала Fox News кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что политика действующего американского лидера Джо Байдена в отношении Израиля является «шизофренической».

«У него (Байдена – ред.) шизофреническая политика, ведь он изначально заявил о своей поддержке Израиля. А потом он столкнулся с крайне левыми, которым не нравится Израиль. Поэтому он как бы прыгает взад и вперед», — заявил Десантис.

Кроме того, политик заявил, что намерен поучаствовать с Байденом в дебатах, чтобы привлечь его к ответственности за его «сумасшедшую политику».

По словам губернатора Флориды, Израиль является одним из самых сильных союзников США на Ближнем Востоке. Если Десантис победит на выборах в президенты, то, по его словам, он будет оказывать поддержку Израилю «на словах, публично и в частном порядке».

Джо Байдену в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Президент США в силу своего возрасту нередко оказывался в курьезных ситуациях. Кроме того, во время своих публичных выступлениях американский лидер очень часто допускает серьезные оговорки. Для республиканцев это является поводом для межпартийной борьбы.