Военнослужащие украинской армии вынуждены делить окопы на линии боевого соприкосновения с мертвыми телами павших товарищей, которых не вывозят с позиций в тыл из-за плотного артиллерийского огня со стороны ВС России. Об этом в своем материале пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По словам украинского военнослужащего по имени Олег, для него и его сослуживцев боевые действия кажутся вечностью, поскольку командование ВСУ не проводит ротацию подразделений в срок. Поэтому на линии боевого соприкосновения находятся одни и те же люди.

Олег пожаловался немецкому журналисту, что по плану ротация его подразделения была запланирована на лето, но так и не состоялась. В итоге ходили слухи, что их поменяют осенью, но командование так и не выполнило своего обещания.

Супруга военнослужащего ВСУ Ирина Топенко рассказала, что ее муж Михаил вынужден сидеть на позициях в холодном окопе всего в 100 метрах от позиций ВС России. При этом из-за высокой плотности огня украинские солдаты делят окопы с павшими сослуживцами, которых не могут вывести в тыл.