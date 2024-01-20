Предсказать, а тем более гарантировать точные сроки завершения кризиса на Украине никто не в силах, в том числе и лидеры западных стран. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявила первый председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Понятно, что нам бы хотелось, чтобы наши цели СВО были достигнуты. А Запад, видимо, считает, что им надо посопротивляться и принять наши условия через два года. Только смысл ждать столько времени? Никто не может ничего гарантировать. Действительно, от их стороны тоже многое зависит, потому что они же сопротивляются мирным переговорам», – заявила Журова.

По словам российского парламентария, лидеры западных стран преследуют на Украине собственные цели, как политические, так и чисто экономические. Поэтому украинский конфликт, вероятнее всего, будет продолжаться, пока они не посчитают, что выполнили все поставленные перед собой цели. По этой причине Запад будет и дальше отправлять Киеву вооружения.