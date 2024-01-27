Лидеры Европейского союза сознательно пытаются не замечать тотальную коррупцию на Украине. Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«ЕС превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует похожие проблемы в остальных местах. Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», – заявил ирландский политик.

Напомним, что в середине 2022 года Еврокомиссия приняла решение о заморозке выделения средств для Венгрии из фонда ЕС по причине «нарушения Будапештом принципов верховенства права». По словам премьера Виктора Орбана, Венгрия выполнила все условия Евросоюза, но Брюссель решил не выплачивать Будапешту 65% от ранее выделенных средств из фондов ЕС.

При этом уже 1 февраля должен пройти новый саммит по вопросу выделение Европейским союзом многолетнего пакета финансирования Украины.