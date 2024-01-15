Соединенные Штаты «все дальше и дальше» отходят от украинского конфликта, а президент Украины Владимир Зеленский ездит по миру и высматривает, где еще «что-нибудь взять», рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Эдгар Науйок.

В интервью газете Deutschland Kurier немецкий парламентарий иронично заявил, что ФРГ пытается как можно скорее занять ту нишу, которую освобождают Соединенные Штаты.

«Мы быстро подменяем (США – ред.)! Ура! Бюджет (на военную помощь Украине – ред.) уже увеличился с 4 миллиардов до восьми. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?» – цитирует депутата бундестага агентство РИАН.

Он добавил, что правительство просто выбрасывает деньги на ветер, из-за чего по индексу развития Германия опустилась на 26-е место в мире, хотя совсем недавно занимала восьмое. Науйок также отметил, что ФРГ может докатиться до того, что помощь потребуется ей самой. Но вот станет ли кто-то помогать.