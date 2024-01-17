Депутат Бундестага и внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью медиагруппе Funke заявил, что если Дональд Трамп вновь станет президентом Соединенных Штатов, то он, скорее всего, прекратит поддержку Киева. По мнению немецкого политика, Трамп собирается заключить с Путинным сделку по Украине.

«Во внешней политике Трамп будет еще в большей степени добиваться отхода Соединенных Штатов от НАТО», — заявил Родерих Кизеветтер.

Однако он подчеркнул, что подобные действия со стороны Трампа не будут ознаменовать выход из военного блока. Но доверие к статье 5 устава Североатлантического альянса о коллективной обороне уже будет подорвано.

После победы на республиканских праймериз в Айове Дональд Трамп в очередной раз выступил с заявлением о намерении очень быстро завершить украинский конфликт в случае переизбрания его президентом США. По словам Трампа, он пребывает в достаточно хороших отношениях с Владимиром Путиным.