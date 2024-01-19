Украинский портал Defence Express опубликовал фотографии обломков противокорабельной ракеты П-35, которой ВС РФ якобы ударили по одному из объектов. По какой именно цели прилетел 4-тонный боезаряд, не сообщается.

Ракету П-35 еще в начале 60-х годов прошлого столетия разработал конструктор Владимир Челомей. Боезаряд оснащен системой радиокомандного и РЛС-наведения, что позволяет изменять траекторию полета. Боевая часть весит 560 килограммов. Имеется возможность задействовать фугасный либо ядерный заряд.

Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет 300 километров. Максимальная скорость полета – около двух чисел Маха. Ракета создавалась для ударов по вражеским кораблям, находящимся за пределами радиолокационного горизонта, но она вполне может применяться и для атак на наземные цели.