Подразделения 47-й танковой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации выбили украинских военнослужащих с занимаемых позиций в поселке Табаевка, расположенного на Сватовском направлении, и продолжают атаковать в направлении Песчаного. Об этом сообщают авторы украинского аналитического Телеграм-канала Deep State.

«ВС России заняли поселок Табаевка и развивают успех в направлении Песчаного. В атмосфере неопределенности нельзя допускать панические настроения. Перед командованием ВСУ “Лиман” сейчас стоит выбор или стереть резервы в попытке вернуть утраченные позиции или стабилизировать линию боевого соприкосновения, закрепившись на новых рубежах», – написали авторы украинского Телеграм-канала.

По словам блогера Юрия Подоляки, российским подразделениям удалось выбить противника не только из Табаевка, но и с позиций, расположенных на холмах западнее поселка. Если командование ВСУ не введет в бой свежие резервы и не сможет выбить российских военнослужащих с новых позиций, то украинскую армию на данном направлении «ожидают большие проблемы».