В соответствии с региональным законодательством льготным категориям граждан для получения бесплатных лекарств при переезде в другие регионы необходимо оформить постоянную регистрацию. Однако данное условие не может выполнить большая часть беженцев из новых регионов России. Об этом в своем материале сообщает РБК со ссылкой на представителей благотворительных фондов.

Когда жители новых регионов покидают свои дома, чтобы эвакуироваться из зоны боевых действий, они автоматически теряют возможность получать медицинские препараты по льготным рецептам. Поликлиники отказываются выдавать некоторые виды льготных лекарств, поскольку их закупают на средства региональных бюджетов исходя из количества проживающих в регионе льготников.