В соответствии с региональным законодательством льготным категориям граждан для получения бесплатных лекарств при переезде в другие регионы необходимо оформить постоянную регистрацию. Однако данное условие не может выполнить большая часть беженцев из новых регионов России. Об этом в своем материале сообщает РБК со ссылкой на представителей благотворительных фондов.
Когда жители новых регионов покидают свои дома, чтобы эвакуироваться из зоны боевых действий, они автоматически теряют возможность получать медицинские препараты по льготным рецептам. Поликлиники отказываются выдавать некоторые виды льготных лекарств, поскольку их закупают на средства региональных бюджетов исходя из количества проживающих в регионе льготников.
«Типичная ситуация, происходит повсеместно. Граждане вынужденно, в гуманитарных целях, покидают новые регионы, либо территорию Украины, оформляют паспорта граждан Российской Федерации, получают полис ОМС, прикрепляются к поликлинике и при первом же обращении к терапевту или врачу-специалисту (например, к эндокринологу) получают отказ в льготном лекарственном обеспечении по причине отсутствия местной постоянной регистрации. Отказ вызывает у таких граждан недоумение и отчаяние», – рассказал юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артющенко.