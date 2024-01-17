Певица Ашера подверглась жесткой критике со стороны жителей Республики Дагестан за чрезмерно короткое платье. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, артистка вышла в ультракоротком мини на сцену.

Аварская певица с фигурой, напоминающей формы Ким Кардашьян, выбрала облегающее короткое платье. Такие женские наряды считаются неприемлемыми для жительниц Дагестана, так как в республике ислам является религией 96% жителей.

Ролик с выступлением певицы был опубликован на всех крупных местных пабликах. Сотни гневных комментариев получила артистка под видео своего выступления

По словам дагестанского общественного деятеля Булача Чанкалаева, выход «чуть ли не раздетой бомбиты» на сцену является настоящим «позором».

Ашера по данному поводу еще никак не высказывалась. Единственно, она продублировала фрагмент из скандального выступления и подписала пост: «Посмотрела на себя со стороны еще раз, убедилась что Я выгляжу шикарно! Всем спасибо».