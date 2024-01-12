Вооруженные силы США ударили по территории Йемена крылатыми ракетами «Томагавк», которые были запущены с бомбардировщиков и атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом в своем материале сообщает американский телеканал CNN.

По информации западных СМИ, в военной операции по нанесению ракетных ударов по целям в Йемене со стороны ВС США принимали участие, как авиация, так и атомные подводные лодки. Крылатые ракеты «Томагавк» были запущены по территории Йемена, в частности, с борта АПЛ класса «Огайо» USS Florida («Флорида»). Подводная лодка базируется в акватории Красного моря.

Сообщается, что удары американскими ракетами были нанесены по местам хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет, а также по местам базирования радиолокационных систем. Американская коалиция пытается при помощи ракетных ударов остановить атаки хуситов на торговые суда в акватории Красного моря.