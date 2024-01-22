Папа римский Франциск продолжает делать сенсационные заявления. 22 января он заявил, что ни одна душа не попала в ад. Заявление понтифика публикует Catholic News Agency.

Папа римский оговорился, что его слова не являются догмами, а всего лишь отражают «личный взгляд». Он признался, что предпочитает надеяться на «пустой ад». «Пустота ада» определяется тем, что пока ни одну душа в него не попала, сообщил понтифик.

Глава Римско-католической церкви напомнил, что ключевые тезисы католической веры регламентируют вечность ада. Любая душа, которая не очистилась от смертных грехов, попадает в геенну огненную, где подвергается вечным мукам.

Ранее Франциск поразмышлял о сексе. Он назвал его даром Божием, напомнив, что удовольствие от дара может испортить просмотр порнографии. Понтифик считает, что похоть и чревоугодие – главные демоны, которые пожирают душу человека.