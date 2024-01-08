Запрет импорта, покупки и перевозки непромышленных необработанных алмазов из России вступил в действие с 1-го января после принятия соответствующего решения в ЕС и G7. При этом с марта текущего года санкции в отношении российских драгоценных камней будут ужесточены, фактически приравняв их к так называемым «кровавым алмазам». Об этом в своем материале сообщает издание «Коммерсантъ».

В мире «конфликтными или кровавыми алмазами» называют драгоценные камни, добыча которых ведется в зонах вооруженных конфликтов, а доход от их продажи используется для финансирования боевых действий. Данный термин появился в конце XX века, когда «Холодная война» завершилась, а гражданские войны в развивающихся странах перестали использоваться блоками для скрытого противостояния между собой.

Санкции в отношении алмазов из России поддержали видные участники рынка драгоценных металлов. Однако эксперты уже выразили сомнения в эффективности принятых Западом мер.

«Ответ на вопрос о том, почему мы должны (ввести санкции, – прим. ред.) – прост. Ответ на вопрос о том, как мы это сделаем, – сложный», – заявил глава компании De Beers Эл Кук в открытом письме лидерам «Большой семерки».

Примечательно, что исполнение решения о санкциях в отношении российских алмазов, принятое в ЕС и G7, формально зависит от третьих стран, в частности от Индии. Ведь более 60% рабочих мест в индийской отрасли, связанной с обработкой алмазов, зависит от поставок из Российской Федерации. Поэтому вопрос об эффективности введенных санкций остается открытым.