Ученый-математик, член-корреспондент Российской академии естественных наук Григорий Кваша в эфире телеканала НТВ рассказал о высчитанной им дате завершения специальной военной операции российской армии на территории Украины.

По словам академика, в основе его расчетов лежит концепция исторических циклов. Поэтому текущий год будет неким аналогом 1944-го, когда «Красная Армия погнала захватчиков назад в их логово», а вся Европа «начала прозревать». При этом в 2024-м году произойдет так называемый «разворот тренда», когда события начнут очень быстро разворачиваться в «обратную сторону».

Основываясь на рассуждениях российского математика, ведущая НТВ предположила, что окончательно завершение специальной военной операции на территории Украины настанет в 2025 году.

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление о сроках СВО на территории Украины. По его словам, спецоперация будет продолжена до «полного уничтожения киевского режима и освобождения исконно русских территорий».