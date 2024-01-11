Высшее политическое руководство Украины опасается, что из-за промедления с выделением военной и финансовой помощи со стороны США, поражение Вооруженных сил Украины на фронте может наступить в самое ближайшее время. Об этом в своем материале сообщает корреспондент американского телеканала CBS News Крис Ливси.

По его словам, в Киеве уже «царят панические настроения». Украинские чиновники уверены, что без военной поддержки со стороны США украинская армия не сможет длительное время удерживать текущую линию фронта.

«Киев в ужасе. Она (депутат Верховной рады, пожелавший остаться инкогнито) сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине конец», – заявил американский корреспондент.

Напомним, что американский сенатор Чак Шумер заявил о необходимости выделить Киеву военную и финансовую помощь немедленно. По его словам, «драматический перелом» на поле боя в пользу российской армии может случится в течение месяца, если Украина все таки останется без помощи США.