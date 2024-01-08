Вооруженные силы Российской Федерации получили весьма ощутимый удар, когда кураторы киевского режима из Великобритании помогли реализовать атаку ВС Украины на большой десантный корабль Черноморского флота «Новочеркасск». «Царьград» в своем материале рассказал о жестком ответе со стороны Москвы на враждебный шаг Лондона.

ВСУ смогли нанести успешный удар по российскому кораблю благодаря использованию разведывательных данных и дальнобойных ракет Storm Shadow, предоставленных украинской стороне Великобританией. В ответ ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар по ряду стратегических и тактических целей, расположенных на территории Украины.

В результате российского ракетного удара были уничтожены склады, на которых хранились ракеты западного производства, включая дальнобойные Storm Shadow и SCALP, а также повреждены аэродромы и военные самолеты, с которых осуществлялись ракетные удары по территории России.

«Среди обговариваемых ответных мер со стороны Москвы выделяется возможность передачи антикорабельных средств йеменским хуситам для “обнуления” британского эсминца Diamond. Этот сценарий дал бы России возможность продемонстрировать свою способность ответить на любые риски, сохраняя при этом некоторую отстранённость, не вступая в прямой конфликт», – написало в своем материале издание «Новороссия».

По информации авторов Телеграм-канала «Милитарист», после массированной ракетной атаки ВКС РФ по объектам ВСУ, расположенным в Киеве, Одесской и Харьковской областях, были уничтожены командные центры с натовскими офицерами, в том числе и британскими.