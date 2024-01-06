Подразделения воздушно-десантных войск российской армии успешно применяют в зоне проведения специальной военной операции для уничтожения техники противника не только тяжелую броню, но и легкие бронемашины «Тигр-М», оснащенные дистанционно-управляемыми боевыми модулями (ДУБМ) «Арбалет-ДМ». Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Крылатые».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российская бронемашина десанта «Тигр-М» добивает подбитый бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Сделав несколько очередей из крупнокалиберного пулемета 6П49 «Корд», российские десантники смогли поджечь украинскую бронемашину.

ДУБМ «Арбалет-ДМ» способен поражать наземные и воздушные цели, в том числе беспилотники различных типов, на расстоянии в 2000 метров. Полная масса боевого модуля составляет около 250 килограмм, скорострельность – 600 выстрелов в минуту, а полный боекомплект позволяет совершить 450 выстрелов.

Оператор боевого модуля ведет наблюдение и наводится на цель при помощи современных телевизионных и тепловизионных камер, оснащенных лазерным дальномером. Автоматическое сопровождение цели и стабилизатор стрельбы позволяет точно поражать цель даже во время езды по пересеченной местности.