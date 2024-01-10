Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил о катастрофических последствиях для украинской системы противовоздушной обороны после трех массированных ракетных ударов ВКС России.

«Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются», – заявил эксперт.

С точки зрения Меркуриса, подобной тактикой Вооруженные силы России сильно осложнили жизнь украинской промышленности. По его словам, ракетные удары направлены на уничтожение объектов военной промышленности, чтобы истощить украинские силы.

«Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность», – отметил Меркурис.

Кроме того, отметил аналитик, истощается способность западных союзников оказывать поддержку киевскому режиму.